Saiba como são apuradas as ‘normais climatológicas’ que caracterizam o clima de determinado local

Os valores médios que caracterizam o clima de um dado local, dependem do intervalo de tempo utilizado e não apresentam os mesmos resultados quando se compara um ano com um decénio, ou com um século. Por outro lado, é importante dispor de séries longas de dados para se estudar as variações e as tendências do clima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. (IPMA), dispõe de séries de dados meteorológicos, cujas primeiras observações remontam a 1865.

Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é caracterizado pelos valores médios dos vários elementos climáticos num período de 30 anos, designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio correspondente a um número de anos suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no local considerado. Segundo a OMM, designam-se por normais climatológicas os apuramentos estatísticos em períodos de 30 anos que começam no primeiro ano de cada década (1901-30, 1931-1960, ..., 1961-1990...). Estas são as normais de referência, embora se possam calcular e utilizar normais climatológicas nos períodos intercalares, por exemplo, 1951-80, 1971-2000.

O site do IPMA disponibiliza informação referente às normais climatológicas de 21 estações integradas na rede do IPMA, para o período 1971-2000, designadamente valores mensais e anuais dos principais elementos climáticos, na forma gráfica e numérica. São igualmente apresentados os valores médios da temperatura máxima e mínima do ar e os totais de precipitação, assim como os respectivos valores extremos.

Os resultados das normais climatológicas 1971-2000, as últimas disponíveis, permitem também identificar os diferentes tipos de clima, tendo-se utilizado para Portugal Continental a classificação de Köppen-Geiger, que corresponde à última revisão de Köppen em 1936. Os resultados obtidos pela cartografia, para esta classificação climática, permitem confirmar que na maior parte do território Continental o clima é Temperado, do Tipo C, verificando-se o Subtipo Cs (Clima temperado com Verão seco) e as seguintes variedades:

- Csa, clima temperado com Verão quente e seco nas regiões interiores do vale do Douro (parte do distrito de Bragança), assim como nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela (excepto no litoral oeste do Alentejo e Algarve).

- Csb,clima temperado com Verão seco e suave, em quase todas as regiões a Norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e nas regiões do litoral oeste do Alentejo e Algarve.

Numa pequena região do Baixo Alentejo, no distrito de Beja, encontra-se Clima Árido – Tipo B, Subtipo BS (clima de estepe), variedade BSk (clima de estepe fria da latitude média).

Em relação ao Arquipélago da Madeira e Açores de acordo com a classificação de Koppen original, a Madeira é do tipo Csa, clima temperado com Verão quente e seco, e nos Açores, o Grupo Oriental é do tipo Csb clima temperado com Verão seco e suave no Grupo Oriental e nos Grupos Central e Ocidental é do tipo Cfb, ou seja, clima oceânico, também por vezes chamado clima temperado marítimo, é um clima temperado húmido com Verão temperado e que ocorre em regiões afastadas das grandes massas continentais.

Nota explicativa

No gráfico de anomalias que pode ser consultado no site do IPMA só estão representados os valores anuais nos anos em que não houve nenhuma falha mensal, isto é, nos anos com 12 valores médios mensais; Nos anos em que não se apresentam dados no gráfico das anomalias, tal significa que houve pelo menos um mês incompleto de dados e por isso não se apresenta a respectiva anomalia, o que não significa que não existam dados nos restantes meses desse ano.

As regras da OMM (WCDP nº10 / WMO TD nº 341, 1989) indicam que não deve ser calculado um apuramento mensal se existirem mais de 3 falhas diárias consecutivas ou mais de 5 alternadas, nesse mês, o que implica que sempre que haja, pelo menos, 4 dias seguidos, ou 6 alternados sem dados, num mês, não se pode calcular o apuramento mensal nem o anual.