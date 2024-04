Céu com períodos de muita nebulosidade e pequena descida da temperatura

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê que na Madeira o céu esteja com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sudoeste da ilha da Madeira.

Neste feriado, o vento soprará fraco a moderado (até 35 km/h) de nordeste. Está, ainda, antevista uma pequena descida de temperatura.

Já para o Funchal, o IPMA avança que o céu vai estar pouco nublado, o vento fraco (inferior a 15 km/h) e há a possibilidade de uma pequena descida da temperatura máxima.

Relativamente ao estado do mar, na Costa Norte as ondas serão de nor-nordeste com 1 a 1,5 metros e na Costa Sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.