Manhã repleta de actividades desportivas na baixa do Funchal

A baixa da cidade do Funchal foi palco de diversas actividades desportivas na manhã desta quinta-feira, 25 de Abril.

As iniciativas integraram o programa das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril promovido pela Câmara Munciipal do Funchal. O objectivo foi relevar o papel que o desporto assume na actualidade.

Entre as 10 e as 13 horas, a Praça do Povo e a Avenida do Mar foram o cenário escolhido para a prática de dezenas de actividades a cargo de empresas de animação lúdico-desportivas e de entidades representantes de várias modalidades desportivas praticadas na Região.

Houve espaço para espectáculos de ginástica acrobática, de dança e de patinagem, assim como aulas de pilates, de dança e ainda um concurso de futebol.

Os participantes tiveram a oportunidade de experienciar canoagem, insufláveis, matraquilhos, karts, futevólei, teqball, badminton, ténis de Mesa, golfe, jogos tradicionais, laser run, BTT, ciclismo, basquetebol, patinagem, hóquei, orientação, karaté, Muay Thai, kickboxing, judo, taekwondo, andebol e passeios a cavalo.