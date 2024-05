‘Youth 4 Outermost Regions’ tem candidaturas abertas até 27 de Maio

Há uma nova data, até 27 de Maio de 2024, para a apresentação de candidaturas ao ‘Youth 4 Outermost Regions’. Um programa de apoio co-financiado pela União Europeia e que tem como objectivo apoiar uma “Nova Geração de Jovens Agentes de Mudança para um Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável".

“O nosso objetivo é capacitar-te e inspirar-te a assumir um papel activo na tua comunidade local, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida de todos ao teu redor e impulsionar o desenvolvimento local sustentável a nível social, económico e ambiental com tuas ideias”, refere a organização.

A iniciativa consiste assim em prestar apoio financeiro a projectos e acções liderados por jovens nas regiões ultraperiféricas através do lançamento de duas linhas de apoio que irão financiar jovens e/ou para jovens com valores entre os 5.000 e os 10.000 Euros.

Conforme se lê no site do ‘Youth 4 Outermost Regions’, jovens, individualmente ou em equipa, e organizações que trabalhem com jovens são convidados a propor acções para melhorar as suas comunidades locais ou regiões e promover desenvolvimento – sobre qualquer assunto ou tópico que considerem importante.

Os candidatos devem ter idade entre 15 e 24 anos na data de encerramento da chamada e ter residência numa das regiões ultraperiféricas envolvidas. No que concerne às associações ou instituições de ensino e sem fins lucrativos (públicas ou privadas) estas devem desenvolver actividades que tenham como alvo jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos e têm de estar legalmente estabelecidas numa das referidas regiões.

O processo é assegurado por uma Comissão de Selecção, composta por um grupo de avaliadores profissionais, sendo que a lista final das acções seleccionadas para financiamento será aprovada pela Comissão Europeia. Os interessados podem obter mais informações aqui.