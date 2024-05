PAN reelege Mónica Freitas

Quis o eleitorado que, com 1,86 % (2.531 votos), Mónica Freitas fosse reeleita deputada ao parlamento madeirense. O PAN consolida, assim, a sua posição no panorama político regional.

O PAN estreou-se no parlamento da Madeira nas Regionais de 2011, quando obteve 3.143 votos (2,13%) e elegeu um deputado, deixando de ter representação em 2015. Em Setembro de 2023, voltou ao poder no arquipélago com Mónica Freitas, que obteve 2,25 % (3.046 votos).

Mónica Alexandra Soares Freitas, nascida na freguesia de São Pedro, no Funchal, a 28 de Novembro de 1995 (tem 28 anos), e residente no concelho de Santa Cruz, foi a ‘revelação’ das últimas Regionais, ao assinar o acordo de incidência parlamentar que viabilizou o Governo PSD/CDS.

Ao fim de seis meses de mandato, a investigação judicial de alegada corrupção na Madeira, voltou a colocar a assistente social no centro da vida política madeirense. Mónica Freitas acabaria por retirar a confiança a Miguel Albuquerque e fazer cair o Governo, que ajudou a formar.

“O acordo de incidência parlamentar em nenhum momento colocou em causa a nossa identidade (..)-E também foi a prova viva de que, quando chega realmente às linhas vermelhas, o PAN mete um travão e sabe quando é a hora de ter uma postura diferente. Foi exactamente isso que fizemos, no sentido também de voltar a dar credibilidade às instituições e para que as pessoas sintam alguma confiança e alguma segurança na política”, afirmou Mónica Freitas em entrevista ao DIÁRIO, publicada a dia 4 de Maio. O eleitorado confirmou.