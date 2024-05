PAN acompanha com preocupação problema das dependências na Madeira

O PAN Madeira, através da candidatura 'Força da Natureza', encabeçada por Mónica Freitas, esteve, esta manhã, nas zonas altas de São Gonçalo em auscultação aos populares. O partido está a acompanhar o problema das dependências na Região com seriedade e preocupação.

"Trata-se de uma questão pluridisciplinar, de difícil, mas urgente resolução. Mesmo que o problema seja aqui as drogas e as substâncias aditivas, continuamos a falar de pessoas, de seres humanos tantas vezes fragilizados. O estigma, as pessoas em situação de sem-abrigo, os delitos, os problemas familiares, o aproveitamento que uns fazem sobre os outros mais vulneráveis torna este problema numa questão sensível e complexa", refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas.

Para o PAN, o humanismo é a única forma de lidar com estas questões em concertação entre os agentes sociais e da saúde.

É mais do que necessário que se desbloqueiem todos os esforços possíveis para combater este galopante flagelo da região. Os constantes assobios para o lado, tornando isto num não assunto e que tentam esconder o abandono destas pessoas não pode continuar. Estamos focados e o PAN não deixará ninguém para trás. Estas pessoas têm nome, não são apenas um número e merecem que lhes sejam oferecidas sugestões, alternativas e cuidado. É certo que tudo isto tem consequências no dia-a-dia dos demais e isso tem de ser também tratado, garantido a segurança, a salubridade e lembrando que, numa sociedade, existem regras a cumprir". Mónica Freitas

O PAN compromete-se com o aumento incisivo das equipas de rua na sinalização de indivíduos vulneráveis e com consumo de substâncias aditivas, permitindo assim conhecer os números e, acima de tudo, os nomes e a história destas pessoas. Defendemos também o investimento nos recursos e meios humanos direccionados especificamente para este problema, detetando precocemente focos e situações problemáticas". Mónica Freitas

"A Madeira precisa também de apostar na criação de uma unidade terapêutica reforçando assim as equipas num trabalho articulado entre IPSS e entidades governativas, do social e da saúde. Entre várias outras medidas que temos no nosso Programa, comprometemo-nos também com a criação de um plano e uma task-force entre os setores social e da saúde onde o trabalho seja focado, permitindo uma abordagem humana e resolutiva", acrescenta.

Por fim, diz que o PAN Madeira está comprometido com o combate às dependências e precisa de mais força para levar as suas propostas ao parlamento.