Biden acusa Trump de ameaçar democracia e sistema eleitoral e judicial

O Presidente norte-americano, Joe Biden, acusou hoje o seu antecessor, Donald Trump, de ser uma ameaça à democracia e de ter posto em causa os sistemas eleitoral e judicial do país.

"Donald Trump está a ameaçar a nossa democracia. Primeiro, ele questionou o nosso sistema eleitoral. Depois, ele questionou o nosso sistema judicial. E agora você pode travá-lo", escreveu Biden na plataforma X, apelando a doações através de um 'site' em que o magnata republicano é classificado como "uma ameaça existencial ao futuro" não só da democracia, como da própria nação.

A mensagem de Biden seguiu-se a um pronunciamento feito hoje por Trump em Nova Iorque, no qual lançou novos ataques ao juiz e a uma das testemunhas-chave do seu julgamento criminal em Nova Iorque e reiterou que irá recorrer do veredicto de culpa proferido por um júri.

No mesmo tom desafiador que adotou desde o início do julgamento, Trump argumentou que o veredicto era ilegítimo e politicamente motivado, procurando minimizar as alegações subjacentes ao caso.

O ex-presidente Donald Trump (2017-2021) foi considerado culpado na quinta-feira de ter falsificado documentos para encobrir pagamentos destinados a encobrir um escândalo sexual na campanha presidencial de 2016.

Trump, que deverá ser o candidato dos republicanos em novembro contra o democrata e atual Presidente, Joe Biden, negou todas as acusações.

É a primeira vez que um antigo Presidente dos Estados Unidos é considerado culpado por um delito penal.

A sentença será proferida em 11 de julho por um juiz do tribunal de Manhattan, quatro dias antes da convenção do Partido Republicano que deverá apresentar Trump como candidato contra Biden.

Quer Biden, quer Trump, usaram o veredicto de quinta-feira para lançar apelos de doação para as suas campanhas eleitorais.

O republicano tem sido bem-sucedido nos seus apelos, uma vez que as doações para a sua campanha totalizaram 34,8 milhões de dólares (32 milhões de euros) poucas horas após o anúncio do veredicto de culpa, batendo todos os recordes, segundo um comunicado hoje divulgado pela sua própria equipa.

Essas doações foram quase o dobro das maiores registadas até agora na plataforma WinRed, e vieram principalmente das chamadas micro doações ou contribuições de poucos dólares.

O interesse dos doadores foi tal nos momentos imediatos após a decisão de um júri de Nova Iorque na quinta-feira que a plataforma "caiu" durante algum tempo, segundo vários meios de comunicação social, com a campanha do ex-presidente a explicar que "o sistema estava sobrecarregado" devido ao grande número de apoios.

Das doações registadas na quinta-feira, quase 30% provêm de doadores que nunca contribuíram para a campanha.