Actualização do sistema pode originar atrasos no atendimento nas urgências

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) tem programada uma actualização do sistema informático entre hoje e amanhã, situação que poderá originar algum constrangimento no atendimento aos utentes, sobretudo nos serviços de urgência, quer do hospital, quer dos centros de saúde com essa valência.

Em comunicado enviado às redacções, o SESARAM pede a compreensão dos utente e garante que "toda a actividade assistencial dos serviços clínicos e não clínicos estão assegurados".

Na mesma nota é referido que essa actualização terá uma duração estimada de 16 horas, tendo início às 17 horas de hoje, prolongando-se durante o dia de amanhã.