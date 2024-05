“Excesso de Democracia”?

Que seja do meu conhecimento, ...até porque não estudei política na escola,... a democracia é a vontade e é também a decisão da maioria, ...para além das regras comportamentais! Vontade da maioria dos votantes, com toda a liberdade para escolher quem desejarem como seus representantes políticos, ... ficando “fora da carroça” aqueles cerca de 50% que por falta de enquadramento não quiseram votar. E que também não devem ter direito a opinar, ... porque são deles próprios essa absurda decisão!

Nas assembleias nacionais dos países organizados, quando não existe uma franca maioria, disponível, ... arranja-se, organiza-se, acerta-se para resolver as tomadas de decisões. Com este princípio em mente, todos os deputados da A.R. sem excepção, estão lá a trabalhar, eleitos pelo povo, para ajudar a construir ou a reconstruir, tudo o que está em falta no país, independente das maiorias e da sua filosofia política! E quando alguém não faz o que devia ser feito, tem de ser pedido a outro que o faça, duplicando o tempo e duplicando o trabalho! Os deputados estão lá para ajudar o país - em primeiro e em último lugar - e não para resolver os problemas “obtusos” do seu partido, ou de si próprios. Usando um exemplo, ... quando existe um partido que fala sobre pessoas, animais e plantas, eu respondo com a minha total coerência: - Se resolverem os problemas das pessoas, ficam práticamente resolvidos os problemas dos cães, gatos, árvores e arbustos! Mas, quando não há vontade de trabalhar em prol da população, entramos num impasse, uma desordem, um descontrolo, que vai ajudar ao crescimento das “ervas daninhas” que vão prejudicar, necessáriamente, o renascimento das possíveis “plantações”! Estão a ver a cena?

Hoje no decorrer dos trabalhos da A.R. ouvi de soslaio uma discussão ácerca do local do novo aeroporto da cidade de Lisboa e fiquei admirado como o Sr. Presidente da mesma, não contactou com emergência a B.I.R., para fazer calar as vozes altivas, pouco democráticas, com opiniões sem sustentação e sem valor adicional,... parecendo um grupo de “activistas” sem tinta, ... portanto sem cor definida! Achei que tais pessoas deviam fazer um “Workshop” sobre Psicologia, ... para perceberem quão importante é a parte de dentro da nossa cabeça, ... e que pouco interessa o penteado ou a cor do cabelo. E também importante reconhecerem que o “Amor” e o “Ódio” existem, sem qualquer classificação de Bom ou de Mau ... temos de saber viver com os dois, ... porque qualquer um deles, pode provocar a morte, ... basta recordarem a história de “Romeu e Julieta”! Alguns deputados ainda não digeriram a importância dum aeroporto fora das áreas urbanas, que sirva ao mesmo tempo a população e os nossos visitantes!

Fiquei deveras escandalizado durante esta tarde com a teatralidade estéril na A.R. e pensei para mim próprio, que talvez tenhamos excesso de democracia. As imagens recolhidas do hemiciclo de São Bento, demonstram que não sabem reconhecer a parte boa das coisas! Gastam muito “gás” com a parte má,... mesmo que ela seja ínfima e indefinida! Até parecem pessoas que eu conheço, que não gostam de praias, porque ficam com os pés cheios de areia, ... e depois sujam a casa toda! Mas, a democracia tem que se lhe diga e tem também quem não a mereça. Assim lembrei-me de umas palavras que a Dra. M.F.Leite disse um dia, referindo que devíamos parar a democracia por uns tempos, ... uns meses ou um ano, para fazer contas e perceber ... quando se perde e quando se ganha, ... quando se usa o “sal” ou usa o “açúcar”, ou quando se deve falar e quando é melhor ficar calado! Na A.R. existe muita conversa “visceral”, quando essa conversa devia ser “cerebral”! Quem tem direito a estar na A.R. tem uma missão, ... que não será fazer teatro, nem “números” de circo! São os representantes legais do povo português, que não quer saber destas “tristes figuras” !

Com a figurinha desta assembleia nesta semana estou mesmo a prever, que vão ter de colocar grades de ferro, por entre as “claques”, para se poder falar mais á vontade, ... além de se programar, uma reciclagem sobre o tema da “cidadania”. Com a agravante destes maus exemplos, serem divulgados nas televisões nacionais para toda a gente ver e comentar ... - Então, se o pai e tia fazem aquele barulho na televisão, eu não posso fazer barulho aqui na sala ? ... diz o miúdo de 06 anos! Tenho muita pena ... mas acho tem de haver uma lei, que possa “paralizar” a democracia por um tempinho definido, provisório, para fazer ... uma reflexão, uma consulta de Psicologia, um banho de água fria matinal, um mergulho nocturno no mar e umas aulas de cidadania!