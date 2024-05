Socialistas falam em “noite eleitoral para esquecer”

Conhecidos que são os resultados eleitorais, em que o Partido Socialista da Madeira manteve 11 deputados, sem conseguir aproveitar o momento político regional, com os alegados casos de corrupção que envolvem dirigentes do PSD, alguns socialistas pedem uma análise profunda.

João Pedro Vieira, por exemplo, fala de “uma noite eleitoral para esquecer” e aponta razões. “A maioria dos madeirenses não quer o PSD a governar - e muito menos sozinho”, mas também não “reconhece uma alternativa clara no PS”, observa o socialista, dizendo que o PS deve reorganizar-se para voltar a ser reconhecido como verdadeira alternativa ao PSD - como aconteceu em 2019.

Também Filipa Jardim Fernandes aproveita as redes sociais para uma análise aos resultados eleitorais e não deixa de deixar algumas críticas. “O discurso de Paulo Cafofo ontem à noite mostra bem o desnorte em que está o PS regional porque não houve ninguém com cabeça para aconselhar-lhe a não falar da sua ideia maluca e nada plausível de juntar todos os Partidos, com excepção do Chega, para serem uma alternativa de governo ao PSD”.

“Espero que os deputados do PSD percebam que terão que ter uma postura mais dialogante com as restantes forças políticas e que os deputados da oposição também saibam desempenhar o seu papel com responsabilidade, colocando sempre os interesses da Madeira e dos madeirenses à frente dos interesses partidários e pessoais”, refere ainda a socialista.