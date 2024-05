Jardim Municipal foi pequeno para tanta criança

A Câmara Municipal do Funchal assinalou, hoje, 31 de Maio, o Dia Mundial da Criança com o espectáculo ‘Praça dos Sabores’. O auditório do Jardim Municipal acolheu os 600 participantes nesta comemoração que contou com a presença da vereadora Helena Leal.

A celebração foi dirigida às crianças da Educação Pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo das escolas do Funchal com um teatro musical que sensibilizou para a alimentação saudável e com a actuação de Isabela Andrade, a interpretar a canção vencedora do Festival da Canção Infantil da Madeira 2024, 'Um Mundo Melhor'.

Helena Leal ressalvou a importância, para o Funchal, enquanto Cidade Amiga das Crianças, de continuar a assinalar este dia enaltecendo a defesa dos direitos da criança.

Unimos esforços diariamente para garantir que todas as crianças do Município do Funchal possam gozar de todos os direitos da Convenção dos Direitos da Criança. Celebrar esta data é o culminar de uma preocupação contante deste executivo em fazer valer todos esses direitos, mas hoje, enfatizando o direito a uma alimentação saudável e direito a brincar e participar em atividades culturais e criativas Helena Leal, vereadora da CMF

‘Praça dos Sabores’ é um projecto pedagógico de promoção de alimentação saudável que explora os princípios sobre o estilo de vida saudável, associados à Dieta Mediterrânea, definida pela Unesco como património cultural imaterial da humanidade, e sensibilizar para algumas das maleitas associadas a um estilo de vida não saudável.

A peça de teatro musical abordou temáticas como a dieta mediterrânea, os alimentos locais e da época, a roda dos alimentos e a importância de consumir alimentos saudáveis e sustentáveis.

Esta celebração enquadrou-se na Estratégia Alimentar Saudável, Sustentável e Inclusiva do Funchal, a SEMEAR, apresentada em 2023, que decorre do compromisso assumido pelo Município no âmbito do Projeto Europeu FOOD TRAILS e é assente nos pilares da educação, sustentabilidade, inclusão, comércio local e trabalho em rede.