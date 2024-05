JPP cresceu em dez concelhos e PSD encolheu noutros tantos

As eleições do último domingo registaram quatro forças perdedoras e apenas uma ganhadora. As perdedoras foram PSD, CDS, CDU e BE. Ganhou destacado o JPP. Os números são inequívocos.

Comecemos pelo número de deputados eleitos. Até ao presente o PSD tinha 20 deputados, passou a ter 19. O CDS contava com 3 passa a ter 2. Cada um destes partidos perdeu um deputado. Os dois partidos em conjunto perderam 8.025 votos, representado isso um decréscimo de 5,87 pontos percentuais.

Ainda em termos de deputados, os outros perdedores foram a CDU e o BE porque deixaram de ter representação parlamentar. Cada um perdeu o deputado único que tinha.

Os quatro deputados perdidos por PSD, CDS, CDU e BE foram todos ganhos pelo JPP, que, assim, se tronou o grande vencedor da noite.

O partido que nasceu em Gaula foi o que registou maiores subidas de votação, em todos os concelhos da Região, com excepção do Porto Moniz, onde esse papel coube ao PS. Ainda assim, o JPP registou a segunda maior subida, mesmo que pouco significativa, 0,87 pontos percentuais.

Foi em Santa Cruz onde o JPP mais cresceu. Foram mais 22,86 pontos percentuais, que correspondem a mais 1.458 votos do que em Setembro de 2023. Mas foi no Funchal onde se deu o maior crescimento em número de votos, mais 3.934. Foi também no Funchal onde o JPP conseguiu o seu maior número de votos. Foram 8.574, que suplantam em 995 os 7.579 conseguidos em Santa Cruz.

A segunda força com maior crescimento percentual foi o Chega, mas ficou-se por mais 0,35 pontos, que correspondem a mais 513 votos em toda a Região.

Houve mais três partidos com mais votos do que há oito meses, foram: ADN (155); PS (114) e Livre (53).

O PSD (aqui sempre contabilizado com o CDS, por terem concorrido coligados em Setembro do ano passado) foi a força política que mais perdeu votos, em toda a Região. Por concelhos, isso só não aconteceu na Ribeira Brava, na Ponta do Sol e na Calheta, onde quem mais perdeu, em termos percentuais, foi o PS.

O PSD só teve um concelho onde aumentou a votação, em termos percentuais, ainda que ligeiramente, relativamente ao que aconteceu nas regionais de 2023. Foi na Ponta do Sol, tendo conseguido mais 0,47 pontos percentuais. Mas, como o número de votantes diminuiu naquele concelho, a subida percentual ainda correspondeu a menos 55 votos.

A segunda força que maior percentagem de votos perdeu foi a CDU. Foram menos 1,08 pontos, correspondentes a menos 1.460 votos. A maior razi foi no Funchal, com menos 818 votos. A CDU não cresceu em nenhum concelho.

Algo de parecido aconteceu com o BE. Foi a terceira força com maior perda percentual, 0,83 pontos percentuais, o que representa menos 1.124 votos. Como com a CDU, também o BE sofreu a maior perda no Funchal, com menos 569 votos.

Em número de votos, além de PSD/CDS, CDU e BE, perderam votos: PAN (-515); RIR (-200); PTP (-147); MPT (-119) e IL (-73).