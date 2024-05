Jovens talentos emergentes em destaque em concerto da Orquestra Clássica da Madeira

No âmbito da celebração do Dia da Criança, e como gesto de enaltecer os jovens talentos emergentes da Região, a Orquestra Clássica da Madeira oferecerá ao seu público um concerto com a Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata', no próximo sábado, dia 1 de Junho, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

A Direcção Artística da Orquestra Clássica da Madeira, da responsabilidade do violinista Norberto Gomes, integrou na programação artística desta temporada 2023/2024, anunciada no mês Setembro do ano transacto, este concerto que contará como convidados quatro jovens solistas, premiados no Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode de 2023, concurso promovido pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode, cujo objectivo principal é o de distinguir os melhores alunos das Escolas de Música Portuguesas.

Este convite a estes jovens deu origem a um protocolo assinado entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, com o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, durante o ano vigente, consolidando assim as relações institucionais entre estas duas entidades e premiando o nível da atividade pedagógica, promovido por este estabelecimento de ensino.

Para celebrar os talentos dos mais novos, este concerto incluirá obras de Antonio Vivaldi e Bach, a serem interpretadas pela Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata' com a participação da pianista Luana Valéria Kyrychenko, do violoncelista Mateus Singson Freitas, do violinista Artur Micael Petryakov e do fagotista Bogdan Omelchuk, jovens 13 anos de idade.

De referir que estes quatro jovens são alunos do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira e alunos do 7º ano e do 8º ano do Ciclo Básico da Escola Básica Horácio Bento de Gouveia, a Luana Valéria Kyrychenko é aluna de piano do 3º grau Ensino Artístico Especializado com a professora Cristina Pliousnina; Mateus Singson Freitas é aluno de Violoncelo do 4º grau Regime Articulado com o professor Jaime Dias; Artur Micael Petryakov aluno de Violino do 3º nível Curso Livre em Artes com a professora Parandzem Khachkalyan; e Bogdan Omelchuk é aluno de Fagote do 4º grau Ensino Artístico Especializado com os professores Yurii Omelchuk/Manuel Balino.

Sobre o "Dia da Criança", este foi assinalado pela primeira vez em 1950 por iniciativa das Nações Unidas, com o objetivo de chamar a atenção para os problemas que as crianças enfrentavam nessa época. Oficialmente, o dia é assinalado pela Organização das Nações Unidas (ONU) a 20 de novembro, data em que no ano de 1959 foram aprovados pela Assembleia-Geral da ONU os Direitos da Criança. Cá em Portugal, este dia é comemorado no dia 1 de junho.

Celebrar este dia com os jovens talentos emergentes da nossa Região, concerto integrado na responsabilidade pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, responsabilidade que faz parte da sua génese que remonta à data da sua constituição, 1964, será um momento muito especial que tem como intuito não apenas de dar a conhecer estes talentos mas, sobretudo, de apoiar os sonhos destes jovens, pois são jovens como estes que representam o futuro nas artes performativas.

A “Madeira Camerata”, um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, tem por principais objetivos a interpretação de repertório para orquestra de cordas e a divulgação da música portuguesa escrita para este tipo de formação. Criada em 1997, representou a Orquestra Clássica e a Região Autónoma da Madeira no exterior, participando em festivais internacionais de música.

Com Direção Artística do violinista madeirense Norberto Gomes, a “Madeira Camerata” já tocou com vários maestros e solistas, entre eles Jaap Schröder, Luís Izquierdo, Roberto Pérez, Filipe Pinto-Ribeiro, Carlos Guilherme, Luís Andrade, Milko Pravdic, Ilya Grubert, António Carrilho, Bárbara Dória, Lyudmila Voynarovska, entre outros. Já se apresentou em concerto nos Festivais de Música da Madeira de 1998, 1999 e 2000, no Festival de Artes de Macau, e ainda no Festival de Música de Ferrol, na Galiza (Espanha). Realizou ainda concertos no Porto e no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Em 2000 realizou uma digressão por várias cidades espanholas, entre as quais Madrid, onde se apresentou no Auditório Nacional com transmissão em direto para a Rádio Clássica de Espanha.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica, estará presente um grupo de crianças da Iniciação Musical Infantil, coordenado pelo professor Paulo Anselmo, sendo também que os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e mediante a disponibilidade da sala.

É com este programa que a Orquestra Clássica da Madeira, através do “Madeira Camerata”, convida ao seu público em geral, e às famílias em particular, a virem celebrar este dia e desfrutar do encanto dos talentos dos mais jovens que irão surpreender pela sua destreza artística.

Para os interessados, os bilhetes têm o custo de 15 euros (com desconto para crianças e jovens) e estão à venda na Ticketline, na Loja Gaudeamus – Colégio dos Jesuítas e no dia do concerto a partir das 17 horas na Assembleia Legislativa da Madeira.