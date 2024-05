PS considera "inadmissíveis" declarações de Pedro Ramos

O PS-Madeira veio, através de comunicado, considerar como "inadmissíveis" os comentários proferidos pelo Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, durante a apresentação do POCIR 2024, que se realizou esta manhã.

Pedro Ramos promete levar a Madeira "para a frente" e continuar a "incomodar" O Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) arranca já amanhã e vigora até ao dia 30 de Novembro de 2024, tal como deu conta o Comandante Operacional Regional Marco Lobato numa entrevista publicada no DIÁRIO de hoje.

"A utilização de tais insultos reflecte um total desrespeito por todos os Madeirenses e Porto-santenses, assim como pelos valores da Democracia, numa altura em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril", sublinha a secretária-geral do PS-Madeira.

Marta Freitas é ainda mais contundente no tom das críticas ao apontar que as declarações de Pedro Ramos demonstram, "sobretudo, a instabilidade em que se encontra actualmente o PSD-Madeira, quando o que a Região precisa, mais do que nunca, é de estabilidade e de um Governo que coloque os interesses da Madeira e do Porto Santo acima de tudo", frisou.