Doações recorde a Trump totalizam 32 milhões de euros em apenas algumas horas

As doações para a campanha presidencial de Donald Trump totalizaram 34,8 milhões de dólares (32 milhões de euros) poucas horas após o anúncio do veredicto de culpa, batendo todos os recordes, segundo um comunicado hoje divulgado.

Essas doações foram quase o dobro das maiores registadas até agora na plataforma WinRed, e vieram principalmente das chamadas micro doações ou contribuições de poucos dólares.

O interesse dos doadores foi tal nos momentos imediatos após a decisão de um júri de Nova Iorque na quinta-feira que a plataforma "caiu" durante algum tempo, segundo vários meios de comunicação social, com a campanha do ex-presidente a explicar que "o sistema estava sobrecarregado" devido ao grande número de apoios.

Das doações registadas na quinta-feira, quase 30% provêm de doadores que nunca contribuíram para a campanha.

"O Presidente Trump e a campanha estão imensamente gratos por esta manifestação de apoio dos patriotas de todo o país. O Presidente Trump está a lutar para salvar a nossa nação no dia 05 de novembro (data das eleições presidenciais)", conclui a nota.

O ex-presidente norte-americano Donald Trump (2017-2021) foi considerado culpado na quinta-feira de ter falsificado documentos para encobrir um escândalo sexual na campanha presidencial de 2016.

Trump, que deverá ser o candidato dos republicanos em novembro contra o democrata e atual Presidente, Joe Biden, negou todas as acusações.

É a primeira vez que um antigo Presidente dos Estados Unidos é considerado culpado por um delito penal.

A sentença será proferida em 11 de julho por um juiz do tribunal de Manhattan, quatro dias antes da convenção do Partido Republicano que deverá apresentar Trump como candidato contra Biden.

Um dos seus advogados, Todd Blanche, já anunciou que Trump irá "recorrer o mais rapidamente possível".

A prisão é teoricamente possível, sendo a falsificação de documentos contabilísticos punível com pena de até quatro anos de cadeia, no estado de Nova Iorque.

Na ausência de antecedentes criminais do arguido de quase 78 anos, o juiz pode aliviar a sentença, com uma pena suspensa com liberdade condicional ou serviço comunitário, bem como uma multa.