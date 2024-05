'MAGENTA - A Saia Listada' em cena na Casa do Povo da Camacha

Está em cena no auditório da Casa do Povo da Camacha, a peça de teatro 'MAGENTA - A Saia Listada', nesta que é uma produção conjunta entre o Teatro Experimental e o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha. Este sábado há sessão pelas 20 horas e no domingo, dia 2 de Junho, às 18 horas. Os bilhetes podem ser adquiridos antes de cada sessão, na entrada da Casa do Povo da Camacha.

Este é um espetáculo que integra o programa especial comemorativo dos 75 anos do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, lembrando a primeira apresentação pública deste grupo, ocorrida em Maio de 1949. "Todas as cenas são acompanhadas por música ao vivo, interpretada pela tocata do Grupo Folclórico. O texto e dramaturgia de Zé Ferreira recorre a excertos de 'Lágrimas correndo mundo' (1959) e 'Torna viagem', de Horácio Bento de Gouveia, e na crónica romanceada de António Marques da Silva, 'Minha Gente'", informa nota à imprensa.

Sinopse

Uma aldeia perdida nas cordilheiras da ilha torna-se conhecida pela natureza das suas estações, pela riqueza das suas criações e pelo regozijo da alma das suas gentes.



Neste retrato da história, podemos acompanhar a vida de Maria Clara, da infância à mulher adulta, com uma Saia Listada que marca o seu caminho. Magenta é o prelúdio da formação de uma colectividade que brilha há setenta e cinco anos, levando a tradição madeirense aos quatro cantos do mundo, o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha.