Os pormenores conseguem causar grandes transformações, e equipar a sua casa-de-banho com um espelho moderno e funcional pode renovar o espaço. Na Casa Santo António vai encontrar elegância e funcionalidade nos espelhos para casa-de-banho. Com um design moderno e tecnologia inovadora e eficiente, os espelhos oferecem mais do que meros reflexos.

Design Moderno - Adicione um toque contemporâneo com as opções de design contemporâneo, leves e mais estreitos.

Estilo Sofisticado - Escolha entre uma variedade de estilos e acabamentos que complementam qualquer decoração.

Iluminação LED Integrada - Iluminação suave e eficiente para uma visibilidade ideal, perfeita para suas rotinas diárias.

Anti Fog Inteligente - Diga adeus ao vapor com a nossa tecnologia anti fog, garantindo que o seu espelho não fica embaçado.

Mas os produtos disponíveis na Casa Santo António não se ficam pelos espelhos, em qualquer uma das lojas vai encontrar todos os materiais que necessita para garantir a instalação destes artigos.

Transforme a sua casa-de-banho num espaço funcional e elegante com os espelhos da Casa Santo António.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.