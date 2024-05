Casa do Povo de Santana recebeu carrinha de nove lugares

Foi hoje entregue uma carrinha de nove lugares à Casa do Povo de Santana, no âmbito da candidatura apresentada por aquela instituição à segunda edição do Orçamento Participativo da Região.

A nova carrinha vem ajudar esta Casa do Povo no transporte dos vários grupos que pertencem à Instituição, como a equipa de futsal, o grupo folclórico e o grupo de teatro.

O projecto vencedor recebeu 210 votos e representa um investimento suportado pelo OPRAM de cerca de 40.212,36 euros.

O secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia, disse que esta é uma oportunidade "para suprir falhas" no funcionamento da Casa do Povo de Santana e também uma forma de "alargar o seu leque de actividades".