Câmara de Lobos entrega 54 mil euros às associações juvenis e Casas do Povo

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos celebrou hoje, com as instituições juvenis que têm actividade no Concelho e com as Casas do Povo, a assinatura de protocolos para a dinamização de actividades de relevante interesse público.

No total foram celebrados protocolos com nove instituições sediadas no concelho ou que nele desenvolvam actividades, envolvendo um investimento global de 54 mil euros,o que representa um aumento significativo de 24% face ao montante atribuído em 2023, que foi de 43,5 mil euros.

O Presidente da Autarquia de Câmara de Lobos, Leonel Silva, sublinhou a importância deste reforço no apoio a estas instituições "O aumento das verbas atribuídas resulta do nosso compromisso em reforçar o apoio às instituições para o desenvolvimento de projetos específicos de interesse municipal. Queremos proporcionar a estas associações e Casas do Povo os meios necessários para continuarem a desempenhar um papel crucial no desenvolvimento juvenil e comunitário", disse o autarca.

As associações juvenis contempladas incluem os três agrupamentos de Escutas do Concelho e a AJMED – Associação de Jovens Estudantes de Medicina da Madeira, que receberão um total de 4.500 euros, um aumento de 45% em relação ao ano anterior.

As Casas do Povo do Concelho beneficiarão de um apoio total de 49,5 mil euros, um incremento de 22,5% face ao ano transacto. A transferência das verbas será realizada em função das actividades e projetos concretizados, numa lógica de responsabilidade financeira e maximização dos recursos.