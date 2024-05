'Francisco Franco' promove 4.ª Semana ZEN

A Escola Secundária de Francisco Franco promoveu a 4.ª edição da Semana ZEN, mobilizando um considerável número de alunos quer no Ginásio central da escola, quer no Parque de Santa Catarina.

Durante a semana, houve sessões de Qigong com Anabela Costa; Pilates Terapêutico com Lina Pereira; Yoga com a Nina e Mindfulness com Fernando Rodrigues.

A quarta Semana Zen foi dinamizada pelos professores de Educação Física Ana Luísa Carvalho, Fernando Rodrigues e Miguel Costa.