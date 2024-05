O Futuro da Madeira na Europa

No próximo dia 9 de Junho teremos eleições europeias, onde iremos escolher quem nos representará no próximo Parlamento Europeu! Neste dia, seremos também chamados a escolher que Europa e que futuro queremos! Um projeto de uma Europa, cuja integração teve desde o seu início o objetivo de garantir a paz e que hoje se vê confrontado com uma guerra em pleno solo europeu. Mais do que nunca, desejamos uma Europa de valores, uma Europa progressista, uma Europa de paz e prosperidade, uma Europa de solidariedade e de convergência, e acima de tudo, uma Europa de resultados, com respostas aos problemas dos seus cidadãos. Juntos iremos superar desafios que sozinhos nunca conseguiríamos enfrentar. E não há melhor forma de pensar o futuro que olhar para o que já conquistámos juntos neste projeto europeu. É indiscutível a importância que a União Europeia teve para o desenvolvimento do nosso país e, em particular, para a Região Autónoma da Madeira. A insularidade e a ultraperiferia fazem-nos parecer distantes da Europa, mas somos Europeus de plenos direitos. É igualmente indiscutível que será fundamental termos um madeirense a representar a nossa Região e a defender os nossos interesses no próximo Parlamento Europeu. E é isso que me proponho fazer, destacando aqui alguns dos principais objetivos.

Irei proteger o estatuto próprio das Regiões Ultraperiféricas no seio da UE, com o reconhecimento das suas especificidades e participar ativamente nas negociações do próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-34, garantindo a preservação dos envelopes financeiros dedicados à Política de Coesão e à Política Agrícola Comum (PAC), defendo o POSEI e a criação de um POSEI Transportes.

Considero essencial rever o regime e implementação das ajudas de Estado a nível europeu, com defesa intransigente do Centro Internacional de Negócios da Madeira, em todas as suas componentes, como instrumento de diversificação económica e desenvolvimento.

Quero defender um Plano Europeu para a Habitação Acessível e a criação de um instrumento de investimento permanente em Habitação Pública, para que possamos dar uma resposta conjunta e solidária a um problema que não é exclusivamente regional ou nacional.

Pretendo prosseguir os esforços de mitigação das alterações climáticas e investir na adaptação às mesmas, e contribuir para a adoção de um mecanismo europeu permanente de resposta a crises.

Irei promover o fortalecimento das políticas europeias de saúde, garantindo acesso e combate à escassez de medicamentos, bem como reforçar os mecanismos europeus de combate à pobreza, um dos flagelos aqui na nossa Região.

Quero contribuir para o desenvolvimento uma agenda europeia para os oceanos, promovendo a economia azul, defendendo ainda a renovação da frota pesqueira e as quotas de pesca para a RAM.

Pretendo também assegurar o necessário investimento na infraestrutura digital de alta capacidade, que é absolutamente fundamental para o desenvolvimento de uma região insular e ultraperiférica, e garantir o acesso de todos os europeus a energia limpa, segura e económica.

Esta é sem dúvida uma agenda ambiciosa, com muito trabalho pela frente, mas estou seguro que com competência e compromisso é possível concretizar estes e outros objetivos, solidificando o projeto Europeu.

Como em qualquer ato eleitoral, existirão vencedores e vencidos, não sem antes surgirem inúmeras sondagens. É importante reter que de todas as sondagens realizadas até hoje, apenas o Partido Socialista tem a possibilidade de eleger um eurodeputado madeirense. Escrevo-vos como candidato, preparado, conhecedor dos problemas que nos afetam e dos desafios que temos pela frente, mas escrevo-vos também como madeirense que sempre quis o melhor para a nossa terra. Por isso vos digo, que o voto no Partido Socialista no próximo dia 9 de Junho significa mesmo o voto pelo Futuro da Madeira na Europa! Conto consigo!