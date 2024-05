Oficina sensorial para crianças terá lugar no Museu Etnográfico da Madeira

Chama-se 'Afetos, Arte e Natureza' e é a oficina sensorial destinada a crianças entre os 3 e os 7 anos, que está a ser promovida pelo Museu Etnográfico da Madeira. A sessão acontece no dia 25 de Maio, entre as 10h30 e as 11h30, no jardim do museu, com a Educadora Sandra Carvalho.

"Estas oficinas, proporcionam às crianças a oportunidade de descobrir a linguagem da arte multissensorial, brincando e experienciando aromas, texturas e cores, através das plantas, existentes na horta pedagógica do museu e jardim de ervas aromáticas e medicinais", refere nota da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, que tutela o espaço.

Esta sessão será dedicada a criar pequenos teares manuais, demonstrando-se as técnicas ancestrais, de tecelagem, das nossas artesãs. Os artefactos criados serão tecidos com folhas extensas, raminhos e outros materiais naturais, encontrados no jardim e na horta pedagógica do museu.

Os Serviços Educativos do MEM aconselham a que as crianças participantes tragam roupa confortável que possam sujar e uma muda para, se necessário, trocar.

As inscrições têm o valor de 15 euros por criança (valor que inclui o material utilizado na atividade). As inscrições devem ser feitas através do telefone número 910713972 ou do email [email protected] .