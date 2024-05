ADN quer continuar a surpreender

A Alternativa Democrática Nacional (ADN), embalada com o inesperado resultado das Legislativas, regressa à corrida eleitoral com o intuito de melhorar o desfecho das últimas Regionais, que a colocou como a força partidária com menor número de votos.

Nas eleições legislativas, do passado dia 10 de Março, a ADN surgiu como sendo um dos grandes vencedores, tudo pelo facto de ter beneficiado da semelhança de siglas com a coligação AD (Alternativa Democrática), o que lhe permitiu "roubar" alguns votos, chegando quase aos 100 mil e ficando próximo da inédita eleição de um deputado para a Assembleia da República.

Com esta campanha de certa forma inesperada e antecipada, que fez com que esta força política fosse mais falada do que nunca, a ADN surge novamente nas urnas regionais com outra força, com o propósito de não só continuar a angariar mais eleitores, mas também de conquistar, na Madeira, o primeiro assento parlamentar do partido. "Seria algo histórico seria perfeito ter os cerca de 4 mil votos. Apesar de ser um pouco irrealista, há partidos que já conseguiram isso", sublinhou cabeça-de-lista Miguel Pita.

Para isso, o hoteleiro, de 51 anos, garante que a ADN está determinada a dar voz às preocupações e aspirações da população madeirense e porto-santense. A sua candidatura representa a busca pela mudança e a esperança de uma política mais transparente, justa e comprometida com as "verdadeiras necessidades" da sociedade, tendo sempre como base a Liberdade, Direitos e Garantias dos cidadãos. Nesse sentido, de forma a convencer os madeirenses, a campanha assentou em abordar temas como a saúde, defendendo o acesso às listas de espera, o combate à corrupção, a "importância" do controlo de fronteiras e a descida de impostos.

Não somos demagogos, populistas e não andamos a mentir. Nós sabemos que a nossa ideologia pode custar votos, mas é aquilo que defendemos e vamos continuar a defender Miguel Pita, candidato do ADN-Madeira

Desta vez, ao contrário da estreia nas Regionais, em 2023, o ADN apresentou-se mais robusto nas suas iniciativas políticas, fruto também de um maior investimento, à volta de 10 mil euros. A campanha encerra hoje com a presença do líder do partido na Região e da candidata às eleições Europeias, naquele que pode ser considerado o grande momento do partido nesta corrida eleitoral. Bruno Fialho e Joana Amaral Dias viajaram até à Madeira para a acompanhar este 'sprint' final, que culmina esta noite com um jantar de confraternização.