Chega votará contra programa de governo se Albuquerque continuar

O presidente do Chega, André Ventura, disse hoje que se Miguel Albuquerque não for afastado do governo regional da Madeira, como o partido tem pedido, dará indicação à estrutura regional para votar contra o programa do Governo.

"O Chega na minha opinião, enquanto presidente do partido, não deve apoiar este PSD com Miguel Albuquerque à frente e deve fazer todo o possível para que o PSD indique outro presidente do governo regional que não esteja envolvido em nenhum caso que levanta dúvidas muito fundadas e claras sobre a gestão do dinheiro da Madeira", afirmou.

André Ventura falava aos jornalistas no início de uma arruada em Beja, iniciativa no âmbito da campanha para as eleições europeias de 09 de junho mas que não contou com a participação do cabeça de lista, António Tanger Corrêa.

O líder do Chega foi questionado várias vezes sobre o sentido de voto da estrutura madeirense do partido quando o programa de governo for votado na Assembleia Legislativa Regional e afirmou que se fosse líder parlamentar na Madeira sua indicação seria "votar contra o programa de Governo".

O presidente do Chega afirmou que "os princípios não estão à venda".

Ventura recusou que o Chega seja uma força de bloqueio e considerou que o PSD tem de "desbloquear a situação", indicando outra pessoa para liderar o governo regional da Madeira.