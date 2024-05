INE confirma ou revê hoje crescimento do PIB no 1.º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirma ou revê hoje o crescimento da economia portuguesa de 1,4% em termos homólogos e de 0,7% face ao trimestre anterior.

De acordo com a estimativa rápida do organismo de estatística, divulgada em 30 de abril, o Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, cresceu 1,4% nos primeiros três nesses de 2024, após ter aumentado 2,1% no trimestre precedente.

O primeiro trimestre ficou marcado por uma desaceleração do investimento e do consumo privado face ao mesmo período do ano passado, pelo que o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu.

Já o contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi nulo, após ter sido positivo no trimestre anterior, tendo as exportações de bens e serviços em volume desacelerado e as importações de bens e serviços acelerado ligeiramente.

Comparando com o quarto trimestre de 2023, o PIB aumentou 0,7%, taxa idêntica à observada no trimestre anterior.

O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou a positivo no primeiro trimestre, refletindo a desaceleração das importações de bens e serviços mais acentuada do que a das exportações de bens e serviços.

Por seu lado, o contributo positivo da procura interna diminuiu, observando-se uma redução do investimento e uma aceleração do consumo privado.

No Programa de Estabilidade 2024-2028, o Ministério das Finanças prevê (num cenário de políticas invariantes) um crescimento da economia portuguesa de 1,5% este ano, em linha com o projetado no Orçamento do Estado para 2024 e uma décima abaixo das previsões macroeconómicas da Aliança Democrática (AD) no programa eleitoral.