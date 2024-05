Albuquerque confirma acordo com o CDS e reclama indigitação “o mais rapidamente possível"

“Temos um acordo com o CDS para apoio parlamentar e estamos disponíveis para formar governo tendo em vista garantir aquilo que é necessário para a Madeira e para os madeirenses, que é ter um governo, ter um programa de governo aprovado e um orçamento o mais rapidamente possível”, declarou Miguel Albuquerque, após a audição com o Representante da República no Palácio de São Lourenço.

Confirmou ainda que José Manuel Rodrigues será o candidato à presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, ‘ultrapassando’ assim João Cunha e Silva, candidato do PSD que seria o nome a apresentar para suceder, precisamente, José Manuel Rodrigues.

Sobre o acordo entre PS e JPP, classificou de “número circense sem qualquer fundamento”, que só encontra explicação pela “tentativa desesperada do líder do PS em ‘engolir’ o JPP e o JPP caiu na esparrela”, atirou.