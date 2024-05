Relâmpagos

(Crossfire & se sabedes novas)

(Ora lunar,ora solar que estamos (dizem-nos) chegaremos ao centésimo título neste décimo ano da Rosa de Porcelana Editora. Ora lunar, ora solar que, se calhar, somos (explicam-nos) da crista anticiclónica sobre o golfo da Biscaia e da vaga de calor abrasador. Ora mar largo, ora terra longe, o caminho caminhando, valha-me reler a tradução possível dos versos de Luís Vaz de Camões, modesto contributo para o V Centenário do seu nascimento)

Ontem, duas novas publicações com o selo da Rosa de Porcelana Editora – “Crónicas da Libertação” (reedição), de Luís Cabral e “Cartas de Amílcar Cabral a Ana Maria” (selo partilhado com a Imprensa Nacional Casa da Moeda), organizado por Ndira Cabral, Filinto Elísio e Márcia Souto, com texto introdutório de Ângela Coutinho.

Nos próximos dias, também com o nosso selo, os livros “Guiné-Bissau – Pelas Flores de Quitafine: Um Diálogo sobre as Perspectivas de Democracia”, de Domingos Simões Pereira e Ricci Shryock; “Polaroides”, de Eileen Barbosa; “No Encanto da Ilha”, de Samira Lélis; “Amílcar Cabral Pedagogo”, de Clara Silva e Marco Piazza. E mais um livro surpresa (em feitura), que aguarda oportuno anúncio.

Nos próximos meses, ainda com este nosso selo, ao 10º ano da Editora e ao Centenário de Amílcar Cabral, os livros: “Em nome da Razão Futura: Radiografias, Testemunhos e Correspondências”, de Silvino da Luz; “Meu Percurso: Génese de uma Nação no Centro da Terra”, de Leonel Mário D’ Alva; “Manecas Santos: Uma biografia de Luta”, de Rosário da Luz; e “Da Luta pela Independência de Cabo Verde às saudades do futuro”, de Carlos Reis.

De 29 de maio a 16 de junho, em modo 94.ª edição da Feira do Livro de Lisboa. Este algo (exuberante nos mais de 85 mil livros e 2.600 eventos), é já uma referência cultural a extravasar Portugal. Um sem número de lançamentos, sessões de autógrafos e conversas com os autores, a par de gastronomia diversa e música para todos os gostos. Na edição 2024, destacam-se mais que merecidas homenagens a Nuno Júdice, falecido há poucos dias, e ao Centenário da morte de Franz Kafka.

Marcarão presença (para autógrafos e darem a conhecer seus novos livros) José Luís Hopffer Almada (com “Sombras”), Regina Correia (com “No Coração dos Desertos e Outros Oásis”), Carlos Santa Rita Vieira (com “Nos Confins da Mente”) e Carlota de Barros (com “Nos Meandros da Memória”). É a nossa participação (neste Domingo, dia 2 de junho) na Feira.

(Entretanto, a roldana a girar, de sol a sol, ora mar largo, ora terra longe, centrados nos detalhes, para que o leitorado (não o confundimos com eleitorado) se interesse e a caravana avance, mau grado o latir costumeiro pelas redes sociais. De resto, tão edificante quanto pertencer ao chão é voar no improvável. Ai flores do verde ramo...)