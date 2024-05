Trabalhos do 1.º concurso 'Eu Desenho no Jardim' em exposição no átrio da CMF esta semana

Os trabalhos do 1.º concurso 'Eu Desenho no Jardim', promovido no âmbito das celebrações do Dia Nacional dos Jardins (25 de Maio), estarão em exposição no átrio da Câmara Municipal do Funchal até a próxima sexta-feira, 24 de Maio.

O projecto conta com trabalho de alunos dos estabelecimento de ensino do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário, Técnico e/ou Profissional do Funchal.

A iniciativa, segundo a CMF, permitiu "fomentar a expressão artística sobre o tema, ao ar livre nos Jardins Municipais, focando-se na vivência e ambiência dos jardins, em todas as suas vertentes, simbólicas, históricas, ambientais e quotidianas".

Os trabalhos revelam "o diálogo e o raciocínio entre o autor/autores com os diferentes jardins municipais, comunicando e trazendo à luz os valores mais prementes, utilizando várias técnicas para transmitir essa relação", destaca a autarquia.

Os vencedores serão anunciados na cerimónia de encerramento da mostra, a decorrer a 24 de Maio pelas 10 horas.