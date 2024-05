Cinco perguntas e respostas sobre o feriado que se celebra hoje

Hoje é feriado nacional, Dia do Corpo de Deus. Qual a origem e o significado desta celebração, quais são as tradições e onde se comemora? Eis algumas dúvidas a que damos resposta.

O que se celebra neste dia feriado?

É o Dia do Corpo de Deus, também conhecido nalguns países por Corpus Christi, um feriado nacional religioso que se celebra sempre a uma quinta-feira. A data ocorre na segunda quinta-feira a seguir ao Domingo de Pentecostes e, portanto, celebra-se anualmente entre 21 de Maio e 24 de Junho. Enquanto o Pentecostes é celebrado 50 dias após a Páscoa, o Corpo de Deus é celebrado 60 dias depois.

Qual é a origem desta celebração?

A celebração tem origem nas visões da freira belga Juliana de Mont Cornillon no século XIII. Deus apareceu-lhe e manifestou o desejo de comemorar a Eucaristia, o sacramento em que os fiéis recebem o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Em 1264 o Papa Urbano IV instituiu oficialmente esta festividade através da bula ‘Transiturus de hoc mundo'.

Quais são as tradições deste dia?

Tapetes do Corpo de Deus em Santana de Parnaíba, no estado brasileiro de São Paulo.

As tradições incluem procissões, festas religiosas e a celebração das primeiras comunhões e comunhões solenes de crianças e jovens. Os tapetes de flores que se fazem na Madeira são uma tradição enraizada em vários países de tradição latina, como o Brasil e Espanha. Estas criações artísticas, feitas com elementos naturais, são usadas para enfeitar as ruas durante a procissão do Corpo de Deus. Os tapetes representam a caminhada de Cristo entre nós e são um sinal de devoção e respeito à Eucaristia. Durante a procissão, o Santíssimo Sacramento é carregado sobre os tapetes, simbolizando que Cristo está verdadeiramente presente e que caminha entre o seu povo.

O Corpo de Deus foi sempre feriado nacional em Portugal?

Foto Rui Silva/Aspress

Não. O Corpo de Deus era considerado um feriado, mas a partir de 2013 deixou de o ser. Naquele ano, o governo liderado por Pedro Passos Coelho tomou medidas para reduzir os custos para as empresas e aumentar a produtividade e suprimiu quatro feriados - dois religiosos, o de Corpo de Deus em Junho (feriado móvel), e o 1 de Novembro, dia de Todos os Santos; e dois civis, 5 de Outubro, Implantação da República, e 1.º de Dezembro, Restauração da Independência. No entanto, em 2016, com a entrada do governo chefiado por António Costa, voltou a ser reconhecido como feriado nacional, situação que se mantém até hoje.

Além de Portugal, em que outros países o Corpo de Deus é feriado?

O chamado Corpus Christi é feriado na Áustria, Brasil, Bolívia, Croácia, Liechtenstein e Polónia. É considerado feriado nalgumas regiões da Alemanha, Espanha e Suíça.