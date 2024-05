Divulgado balanço do 1.º trimestre do programa público regional na área da visão/óptica

Nos primeiros 3 meses de 2024, 315 crianças e jovens utilizaram o Programa '+Visão', na Região. Através de comunicado, a tutela da Saúde, que tem estado muito activa a comunicar actividades da sua área neste Dia de Reflexão, indica que já foram atribuídos 47.250 euros a este apoio, em 2024, cuja intenção é reduzir as despesas das famílias da RAM no sector da visão/óptica.

E recorda que o Programa '+Visão Crianças e Jovens' permite a comparticipação imediata no valor de 150 euros na aquisição de óculos com graduação (aros e lentes graduadas), a todas as crianças e jovens residentes na Região, com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos, inscritas nos Centros de Saúde da RAM.