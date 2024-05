Melhores 'rollers' do Mundo já competem em Santana

A edição XII da Biosfera Roller Skate, que está a decorrer na ilha da Madeira iniciou-se hoje no Faial, concelho de Santana.

A prova conta com mais de 200 atletas de várias nacionalidades dos quatro cantos do Mundo e neste primeiro dia arrancou com muita união e festa entre atletas, equipas e familiares. O bom convívio e alegria entre todos os intervenientes deu azo a momentos de fair-play, e uma sensação de satisfação entre todos.

Juan Batista, co-organizador do evento, está confiante de que este evento será "repleto de muito desportivismo e de boas provas, com vários tempos a serem batidos, outros tantos melhorados, mas sempre com alegria e desportivismo".

Eis os resultados do primeiro dia:

Nos 200 metros Perseguição Cadetes Femininos, a vencedora foi Mariana Carvalho, do Marítimo, com o tempo final de 20.672 segundos, seguida das suas companheiras de equipa, Ana Godoy e Margarida Vieira, com tempos de 21.881 e 22.180 segundos, respectivamente.

Na mesma categoria, mas em masculinos, o Marítimo dominou, novamente, por intermédio de Rafael Silva, com 20.248 segundos. Martim Dias, do Roller Lagos CP, com 20.502 segundos e, o 'rapaz da casa', João Mateus Melo Rosa, do CDR Santanense, ficou em terceiro com o tempo de 20.736 segundos.

Já nos Juniores 200m Perseguição Femininos, Laura Caldeira (CDE Porto Moniz) venceu, com 24.314 segundos, enquanto nos masculinos Martim Vieira (Marítimo), foi coroado o vencedor, 18.863 segundos.