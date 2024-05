A notícia com maior destaque na edição de hoje revela que o JPP recebe 640 mil por ano do ‘Jackpot’. O aumento do número de deputados faz com que o partido de Élvio Sousa encaixe mais de 300 mil euros face à anterior legislatura. No seu conjunto, a Assembleia Legislativa da Madeira despende 3,4 milhões de euros com todos os parlamentares eleitos.

Ilustrada com uma foto onde José Manuel Rodrigues surge sentado ao lado de Miguel Albuquerque, damos conta de que o CDS acaba com sonho de Cafôfo e Élvio Sousa. Albuquerque é hoje indigitado presidente do Governo pelo Representante da República, depois de Rodrigues lhe ter estendido a mão e das garantias do Chega. O programa do novo Executivo precisa apenas de maioria simples para passar no parlamento. Sobre este assunto, o JPP diz que é "democracia a funcionar".

No topo da capa, acompanha de uma foto da apresentação do evento, dizemos-lhe que a Nina Toc Toc traz "sorrisos" às crianças da Calheta. A Câmara Municipal e o DIÁRIO apresentaram ontem este espectáculo que se realiza a 1 de Junho, assinalando o Dia Mundial da Criança naquele concelho. De caminho, noticiamos que a OCM dá concerto com talentos emergentes para celebrar esse dia.

No âmbito das Eleições Europeias, Joana Amaral Dias, candidata pelo ADN ao Parlamento Europeu, assegura que tem havido má gestão dos fundos e que só isso explica a existência de "imensas bolsas de pobreza". No seu entender, a "Madeira não tem sido devidamente apoiada".

Por fim, damos conta de que a criminalidade geral bate recorde em 2023, na Madeira. O números do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) mostram aumento de 8% dos delitos ligados à violência doméstica.

Estas e outras notícias poderá ler no seu DIÁRIO desta quarta-feira, dia 29 de Maio.

