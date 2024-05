Um projeto com futuro

Não há qualquer dúvida de que o JPP foi o grande vencedor das legislativas regionais. Para muitos, foi a surpresa da noite, mas, para mim e para quem acompanha de perto o trabalho deste grupo, a surpresa não é assim tanta.

A confiança que nos foi depositada pelos madeirenses decorre do trabalho que temos desenvolvido ao nível autárquico e também na Assembleia Legislativa da Madeira. Um trabalho sério, de gente empenhada, feito por um grupo constituído maioritariamente por elementos que não se fizeram nos gabinetes da política, nem nas juventudes partidárias e que, por essa razão, trouxeram todo um capital de quem está inserido na realidade, de quem conhece os problemas e luta pelas soluções.

O resultado de domingo à noite reconheceu a diferença, manifestou a vontade de mudar, deixou claro que uma alternativa é possível fora dos partidos tradicionais. Tem sido um percurso bonito, de muitas conquistas, de muito trabalho e também de alguns erros e alguma ingenuidade. Mas nada que apague o verdadeiro espírito deste jovem partido, que é o espírito do serviço e do trabalho com seriedade e empenho.

O JPP tem vindo a crescer de forma sustentada porque há cada vez mais madeirenses que reconhecem o trabalho de fiscalização que temos desempenhado na Assembleia e o trabalho diferenciado que temos feito em Santa Cruz, com responsabilidade, com recuperação financeira, com medidas inovadoras na área social, no ambiente, na proteção civil, num programa de eventos e iniciativas culturais que colocaram definitivamente Santa Cruz no mapa.

O modelo que temos vindo a aplicar pode ser replicado a nível regional, deixando para trás décadas de vícios, práticas pouco claras, clientelismos, suspeitas, arrogâncias, e um comportamento autista face a algumas práticas democráticas que deviam ser mais naturais e também relativamente aos reais problemas da população.

Os instalados no poder e os que querem lá instalar-se a qualquer preço, devem continuar a olhar para este jovem partido, nascido de um movimento de cidadãos, porque é certo que continuaremos a crescer e a honrar a nossa base de gente humilde, trabalhadora e séria.

Aos que votaram em nós o meu muito obrigado. Aos que ainda vão votar um dia, a garantia de que podem confiar em nós. Um bem haja a todos!