Aeroportos da Madeira com novo máximo de passageiros em Março

Em Março de 2024, registou-se, nos aeroportos da RAM, "um movimento de 414,5 mil passageiros, transportados em 2.779 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de +5,7% e -0,5%, respetivamente", salienta a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que hoje divulga informação da ANA - Aeroportos de Portugal.

A mesma tendência se passa nos primeiros três meses de 2024, em que "as variações dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de -4,6% e +2,1%, respetivamente", nota a DREM. "É de notar ainda, que poderá existir efeito calendário nestes dados, pois enquanto a Páscoa, em 2023, teve lugar em Abril, em 2024, foi celebrada em Março", realça.

Por isso, é de destacar que no terceiro mês deste ano, "cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 155 passageiros (146 em Março de 2023), no Aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor chegou quase aos 72 passageiros (59 no mês homólogo)", reforça a percepção da maior procura.

Nesse mês, "o movimento de passageiros doméstico e internacional nos aeroportos da RAM registou variações homólogas positivas no tráfego internacional (+3,1%) e no segmento doméstico (+8,8%)", o que atesta a questão da Páscoa ter sido em Março e não em Abril, reflectindo as viagens de madeirenses (estudantes e não só), mas também outros portugueses nas férias desse período.

"No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (52,6% do total) predominou face ao doméstico (47,4% do total). No Aeroporto do Porto Santo houve uma prevalência do tráfego doméstico (58,6% do total), mas com menor desproporção face a Fevereiro de 2024", realça. "Neste mês de referência, os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 91,4% do total de aeronaves movimentadas e 93,6% dos passageiros (93,9% e 95,5% no período homólogo, respetivamente)".

No mês, acrescenta a DREM, que "a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 87,9%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 88,5% e o Porto Santo os 72,9%. No mesmo período, do ano passado, as taxas de ocupação eram inferiores, de 82,6%, 83,4% e 60,9%, pela mesma ordem".

Já no trimestre, de Janeiro a Março de 2024, "os passageiros embarcados e desembarcados (ou seja, excluindo os em trânsito) nos aeroportos da RAM ascenderam" a cerca de 1.066.900, "uma metade correspondente ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas (47,9% do total no seu conjunto) e outra ao internacional (52,1%). No âmbito deste último, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM (31,1%), seguido da Alemanha (20,9%) e da França (5,0%)", números que dão ideia, também, dos mercados que vão 'alimentar' o turismo, tanto nas dormidas como nos consumos na Região.