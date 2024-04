CDS Madeira marca presença na 'Marcha da Liberdade'

O CDS-PP Madeira vai marcar presenaça amanhã, na Marcha da Liberdade, que será promovida pela Comissão para a Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril.

Neste desfile comemorativo dos 50 anos do 25 de abril na Madeira, o partido vai fazer-se representar por uma delegação composta por mais de 10 jovens, que será liderada pelo presidente da Juventude Popular, Pedro Pereira, que no último Congresso foi eleito vice-presidente do CDS Madeira. "O CDS dá, assim, um sinal de que é preciso rejuvenescer e revitalizar os ideais de Abril, em vez de fazer do acontecimento apenas uma data histórica", sublinha.