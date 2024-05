Artista italiano mostra trabalhos fotográficos no Funchal

No próximo dia 16 de Junho, a partir das 18 horas, tem lugar a 'finissage' do artista fotográfico italiano Vettor da Mosto, que estará presente na galeria 'La Salita Madeira', no Centromar. Em foco estará a sua exposição 'Esplorazioni Acquatiche'.

Este evento contará com a participação especial da renomada artista sinestésica BSP, que apresentará um acto único para esta ocasião especial, conforme refere a organização em nota enviada à comunicação social.