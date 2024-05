Conservatório promove masterclass e workshop com artistas nacionais de renome

Nos próximos dias 23 e 25 de Maio, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira promove dois momentos formativos, uma masterclass e um workshop, de flauta transversal e de voz, com duas jovens artistas portuguesas de destaque no panorama nacional e internacional, Sónia Oliveira Pais e Joana Machado.

Além de serem abertas a todos os alunos e professores da instituição, estas actividades estão disponíveis para os demais interessados.

"A colaboração de longa data entre o Conservatório e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) / Orquestra Clássica da Madeira (OCM) e, mais recentemente, a parceria com a Associação de Jazz da Madeira Melro Preto, tem permitido que os jovens alunos do Conservatório tenham a possibilidade de conhecer e interagir com grandes músicos, de renome nacional e internacional", refere o Conservatório, em comunicado.

O primeiro destes momentos acontece na próxima quinta-feira, dia 23, entre as 14 e as 17 horas, com Sónia Oliveira Pais, flauta solista co-principal da Orquestra Gulbenkian que, paralelamente, se encontra a prosseguir estudos de mestrado na Hochschule für Musik und Theater, em Munique. Sónia Pais irá orientar uma masterclass de flauta transversal, promovida em parceria com a ANSA/COM, e partilhar a sua experiência técnica e profissional, nacional e internacional, com os participantes.

No sábado seguinte, dia 25 de Maio, entre as 14 e as 16h30, será a vez de receber Joana Machado para o workshop ‘Voz: Corpo e Intelecto como Instrumento’. Será uma oportunidade para os participantes aprimorarem as suas habilidades vocais e aprofundarem os seus conhecimentos sobre o uso da voz enquanto instrumento completo, explorando a intersecção entre o físico e o mental, com um foco especial na improvisação. Este workshop é promovido em parceria com a Associação de Jazz da Madeira Melro Preto. Neste caso, as inscrições podem ser feitas através do e-mail [email protected].

"Estas actividades com músicos experientes são uma parte essencial da formação de qualquer estudante de música, pois oferecem a oportunidade única de os alunos aprenderem directamente com profissionais que já percorreram o caminho que eles estão a começar a trilhar", adiantam, no mesmo comunicado.