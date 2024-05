Francisco Franco mostra exposição de Multimédia

O grupo de professores de Multimédia da Escola Secundária de Francisco Franco inaugura hoje, pelas 11h30, no corredor junto ao Bar dos Alunos, uma exposição de trabalhos de Multimédia.

"Esta exposição, que integra a Semana da Multimédia, mostra uma seleção das criações realizadas pelos alunos ao longo do corrente ano letivo como resposta às diferentes propostas apresentadas", informa a escola.

"Estão patentes ao público trabalhos na área de design gráfico, desenvolvimento e conceção de produto, 3D modelação e animação, fotografia, vídeo, manipulação e criação de imagens digitais", explica, sendo que "a exposição insere-se no âmbito do curso profissional de Técnico de Multimédia e na disciplina de Oficinas de Multimédia B do curso científico-humanístico de Artes Visuais".

Refere ainda que "as disciplinas lecionadas inerentes à Multimédia têm como objetivo dotar os alunos das mais variadas competências técnicas para poderem produzir de forma autónoma, inovadora e criativa conteúdos multimédia para a promoção de produtos e serviços".