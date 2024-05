Mostra fotográfica sobre sustentabilidade para ver na Galeria Tratuário

A Galeria Tratuário apresenta na próxima terça-feira, 4 de Junho, a sua segunda exposição depois de encerrar, na última semana, a mostra 'Os Monstros' de António Aragão, que inaugurou o espaço expositivo em Março último.

O novo projecto denominado 'Mostra Fotográfica - Sustentabilidade' abrange a temática do Ambiente e reúne os trabalhos dos fotógrafos Flávio Joaquim, Gonçalo Gomes, Malcom Dare, Marco Gonçalves e Simon Zino. A abertura oficial está aprazada para as 20h30.

Segundo a Galeria Tratuário, a 'Mostra Fotográfica - Sustentabilidade' procura "capturar a essência da beleza natural do nosso planeta, ao mesmo tempo que destaca os desafios ambientais que enfrentamos atualmente. Mais do que uma exibição fotográfica, é também um apelo à consciência e à acção".

Através das lentes dos fotógrafos mencionados, a mostra convida, ainda, a refletir sobre o impacto das nossas escolhas diárias e a considerar hábitos e práticas mais sustentáveis no nosso dia-a-dia. Cada imagem conta uma história e apresenta um convite à mudança. Tratuário

Integrada no âmbito do FICAS - Festival Internacional de Cinema Ambiental e Sustentabilidade, organizada pela AFTM - Associação do Filme, Televisão e Multimédia da Madeira, a exposição contará com a exibição de curtas-metragens do FICAS, de 5 a 8 de Junho, pelas 21 horas, na Galeria Tratuário.

No dia da abertura oficial da exposição, a curta-metragem em exibição será 'Kiss the Ground'. A entrada para a sessão carece de reserva prévia.

A Galeria Tratuário encontra-se encerrada até 4 de Junho.