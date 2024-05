Comandantes de bombeiros da Madeira acusados de "prepotência"

O Sindicato Nacional da Protecção Civil veio hoje, através de comunicado, deixar duras críticas aos comandantes das corporações de bombeiros regionais, acusando-os de "ignorarem premeditadamente" e de terem atitudes de prepotência.

"O SNPC não tem dúvidas da competência, disponibilidade e entrega de todos os Operacionais das Associações Humanitárias, mas já tem muitas dúvidas em relação a alguns Comandantes e Presidentes das diversas Associações", pode ler-se.

Lamentámos as atitudes dos Responsáveis das AHBV de São Vicente e Porto Moniz e de Santana, pois ignoraram premeditadamente os dirigentes do SNPC, apesar das tentativas telefónicas e dos e-mails enviados para que pudéssemos, de acordo com o Código de Trabalho, falarmos com os trabalhadores, onde incluímos o Sr. Comandante e o Sr. Presidente da Direcção. Esta cultura de faço o que quero, só entra aqui quem eu quero, aqui quem manda sou eu, etc., entre outras prepotências do género, não tem lugar neste País democrático e em nada abona para o prestígio dos Bombeiros nem da Região, nem dos decisores políticos que tutelam estas entidades. Sindicato Nacional de Protecção Civil

O Sindicato adianta ainda que algumas Associações Humanitárias não respondem aos sindicatos e dizem até, que os mesmos "não têm autorização para entrarem nos quarteis". A entidade dá como exemplo o que aconteceu recentemente com a AH dos Bombeiros Voluntários de Santana, "que não atendem este sindicato, apesar da insistência".

"Recordamos que o Presidente da Direcção desta AHBV, é ao mesmo tempo, Presidente da Federação dos Bombeiros, FEDRAM, e que, como tal, deveriam ser parceiros na procura de soluções e não terem comportamentos absolutamente lamentáveis", sublinha.

Nesse sentido, o SNPC informa que na próxima semana vai reunir com o Secretariado Nacional do SNPC e onde vão tomar "com certeza uma posição forte sobre estes lamentáveis casos, que deveriam envergonhar todos aqueles que os praticam".