Europe Direct Madeira inaugura exposição no Madeira Shopping

No âmbito das eleições europeias 2024, o Madeira Shopping acolhe longo de toda a semana, a exposição 'Parlamento Europeu: uma Jornada Democrática', um trabalho produzido pelo Europe Direct Madeira que procura sensibilizar os cidadãos para a participação nas eleições no próximo dia 9 de Junho, para o Parlamento Europeu.

Nesta exposição há um destaque para uma pequena retrospectiva histórica dos madeirenses que, desde 1986, integraram este Parlamento. Complementarmente à exposição, estão patentes ainda 7 telas de pinturas originais produzidas pelos estudantes do 12°11 - Artes Visuais da Escola Secundária Francisco Franco, alusivas ao tema 'Chamar a Democracia', num trabalho coordenado pelo Prof. Nélio Cabral e que resultou da parceria do Europe Direct Madeira com este estabelecimento de ensino, no âmbito do projecto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

As eleições europeias terão lugar em Portugal a 9 de Junho, mas quem preferir votar antecipadamente (a 2 de Junho) pode fazê-lo, inscrevendo-se para o voto antecipado. As inscrições estão abertas até dia 30 de Maio em votoantecipado.pt/. No dia 9, o voto decorrerá em mobilidade, o que significa que o eleitor pode votar em qualquer mesa de voto da região (e do país).