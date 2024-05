PAN inaugura ronda de audiências no Palácio de São Lourenço

A delegação do PAN, liderada pela reeleita Mónica Freitas, já se encontra reunida com o Representante da República. Acompanhada de Marco Gonçalves e Valter Ramos, chegaram ao Palácio de São Lourenço cinco minutos antes da hora agendada para a primeira audiência (10 horas).

Conhecidos os resultados da Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o Representante da República, considerando a urgência em encontrar uma solução de Governo que permita a aprovação de um Programa de Governo e de um novo Orçamento Regional com a maior brevidade, convocou para esta terça-feira, no Palácio de São Lourenço, ouvir os partidos com representação parlamentar, por forma a, logo que estejam reunidas as condições formais e politicas, poder proceder à nomeação do Presidente do XV Governo Regional.

Assim serão ouvidos ao longo do dia pelo Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, os seguintes partidos políticos: Pessoas – Animais – Natureza (PAN), pelas 10h; Iniciativa Liberal (IL), pelas 11h; Centro Democrático Social (CDS), pelas 12h; Chega (CH), pelas 14h; Juntos Pelo Povo (JPP), pelas 15h; Partido Socialista (PS), pelas 16h; e Partido Social Democrata (PSD), pelas 17h.