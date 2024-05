Visita do "amigo ucraniano" marca primeiras páginas

Bom dia. No dia seguinte à visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, marca naturalmente as primeiras páginas dos jornais nacionais, sobretudo os generalistas.

Na revista Sábado:

- "A vida desconhecida de Camões"

- "Parlamento. 'Bêbedo', 'Escarro', 'nojento': os insultos históricos entre deputados"

- "Tendência. Pais fazem sessões fotográficas com recém-nascidos"

- "Caso dos 'emails': os estranhos negócios do Benfica com o Setúbal. Ministério Público deixa cair corrupção e suspeita que encarnados financiaram o Vitória FC em Euro1,5 milhões"

Na revista Visão:

- "Como o exercício físico melhora o cérebro"

- "Manuel Pinho: 'António Costa está a provar do próprio veneno do 'à justiça o que é da justiça'"

- "José Pedro Aguiar-Branco. A história do ex-rebelde que procura consensos"

- "Bernardo Pires de Lima: 'Enfraquecimento da democracia é o problema maior da Europa'"

No Correio da Manhã:

- "Médicos e professores fazem subir valor médio das pensões. Conselho das Finanças Públicas revela em relatório"

- "Ajuda à Ucrânia. Zelensky garante apoio de 126 milhões Euro"

- "Benfica. Dia decisivo para adeus a Di María"

- "FC Porto. Lazio entra na corrida por Sérgio Conceição"

- "Secretária de Estado. CP esconde ata de prémio a governante"

- "Guimarães. Filho chora ao relatar terror de pai homicida"

- "'Pishing' bancário. 120 vítimas alvo de burla milionária"

- "Igreja católica. Papa gera polémica com 'bichice' nos seminários"

- "Concerto em Lisboa. Taylor Swift provoca 'sismo' de 0.8 na escala de Richter"

No Público:

- "Em dois meses foram registados mais 36 mil utentes sem médico de família"

- "Ucrânia. Apoio militar atinge os 126 milhões de euros já este ano"

- "Zelensky: 'Nunca esqueceremos. Será a base da nossa futura relação'"

- "Jana Puglierin: 'Temos visto muitos atrasos, demorou-se muito tempo a decidir'"

- "Madeira. Albuquerque é indigitado hoje presidente do governo"

- "Construção. PRR: contratos avançam sem análise de candidaturas"

- "'Decisão histórica'. Espanha reconhece Estado da Palestina"

No Jornal de Notícias:

- "Litoral tem sete vezes mais verbas do PRR do que o Interior"

- "Zelensky agradece apoio de 'sincero amigo'"

- "Europeias 2024. Défice, extremismo e guerra marcam debate a oito"

- "Entrevista. 'Populistas preferiam que não houvesse pacto das migrações'. Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia"

- "Villas-Boas assume SAD portista e quer 'pôr mãos à obra'"

- "Economia. Maioria dos portugueses é incapaz de gerir o dinheiro"

- "Porto. Siemens cria 200 empregos com novo hub tecnológico"

- "Aviação. Trabalhadores da TAP voltam a ameaçar com greve"

- "Roberta Medina. 'Há jovens que não conhecem o país sem Rock in Rio'"

No Diário de Notícias:

- "Apoio de Portugal à Ucrânia ascende a 248 milhões de euros"

- "A maior feira do livro de sempre abre hoje no Parque Eduardo VII"

- "Catarina Martins. 'A imigração deve ser um direito, mas não pode ser uma condenação'"

- "Saúde. Médicos de família não querem trabalhar mais, 'mesmo com incentivos', mas melhores condições de trabalho"

- "África do Sul. Histórico ANC pode perder a maioria. Estagnação cria incerteza eleitoral"

- "Entrevista. Stephen Bronner, codiretor do Conselho Internacional de Diplomacia e Diálogo: 'As negociações vão ter que ser impostas de fora, na Ucrânia e em Gaza'"

- "Aviação. Manutenção da TAP avança com pré-aviso de greve e cancelamentos ameaçam verão"

- "Banco de Portugal. Crédito a famílias em risco de incumprimento dispara quase 13%"

No Negócios:

- "A IA veio para ficar. O que fazer com ela?"

- "Comunicações. Venda da Altice em Portugal ainda sem fumo branco"

- "CGA. Quase 1/5 dos pensionistas reformaram-se após 2019"

No O Jornal Económico:

- "Governo deixa cair promessa de 'vouchers' na saúde, mas ainda prevê recurso a privados"

- "Forbes Women's Summit 2024 sublinha papel das mulheres como protagonistas"

- "Hidrogénio verde da EDP implica investir mais de 300 milhões"

- "'Tem de acabar o poder de veto no Conselho Europeu, nomeadamente na política externa, na defesa e até na política fiscal'. Francisco Paupério, candidato do Livre às eleições para o Parlamento Europeu"

- "Dona das revistas Visão e Exame pediu acesso a PER para evitar falência"

- "EBITDA da Altice Portugal subiu 5,6% no trimestre, com mais receita e controlo de custos"

- "Só transferência excecional assegurou saldo positivo à CGA"

- "Zelensky deixa Lisboa com mais 126 milhões em ajudas e um acordo político para 10 anos"

- "Banco de Portugal alerta banca para impacto de juros mais baixos"

No Record:

- "Sporting. Matheus em apuros. Falha Supertaça e tem início de época em risco"

- "Benfica. Jota Silva chumbado. Período de análise terminou"

- "FC Porto. Villas-Boas tomou posse na SAD: 'Já podemos dizer mãos à obra"

- "Rio Ave. Ukra e o fim da carreira: 'Tenho uma parte maluquinha mas os pés na terra'"

- "V. Guimarães. Rui Borges apresentado: 'A exigência será elevada'"

- "NBA. Boston campeão de conferência. Neemias na final"

No O Jogo:

- "FC Porto. AVB deita 'mãos à obra'. Um mês e um dia depois das eleições, o presidente tomou posse na SAD"

- "Conceição no Olival a elaborar relatórios. Franceses insistem que o Marselha é o destino do técnico"

- "Sporting. Israel vai ter rival pela baliza"

- "Benfica. Di María abre porta a promessas"

E no A Bola:

- "Prestianni vai sair para crescer. Benfica prepara-se para aplicar 'fórmula Schjelderup' e emprestar o extremo com os olhos no regresso"

- "FC Porto. 'Conceição será feliz e sentiremos a falta dele'. Galeno"

- "Nova era começa agora: Villas-Boas tomou posse na SAD"

- "Sporting. Matheus Reis para ficar até 2028"

- "Liga em números. Só há 77 anos se marcaram mais golos que agora"

- "Arábia Saudita. Jorge Jesus mais um ano no Al Hilal"

- "Entrevista A Bola. 'Queremos arbitragem na direção da FPF'. Luciano Gonçalves"