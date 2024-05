Marcelo em Itália para debater Europa e inaugurar exposição sobre o 25 de Abril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se entre quarta e quinta-feira a Itália, para inaugurar uma exposição sobre o 25 de Abril em Roma e participar na 14ª conferência sobre "o Estado da União" Europeia em Florença.

O chefe de Estado chega na quarta-feira à capital italiana, onde, ao final da tarde, participará na inauguração de uma exposição sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos, coorganizada pela embaixada de Portugal em Itália e pelo departamento de Cultura de Roma em conjunto com o Instituto Camões e o Ministério da Cultura, intitulada "L'alba che aspettava" ("A madrugada que eu esperava", um excerto de um poema de Sophia de Mello Breyner Andresen).

À noite, Marcelo terá um jantar privado, ainda em Roma, com o seu homólogo italiano, Sérgio Mattarella, após o que viajará para Florença, onde, na quinta-feira, participará, pela segunda vez, na conferência sobre o "Estado da União" promovida pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, depois de já ter sido um dos principais oradores convidados da edição de 2018.

Desta feita, o Presidente da República participará numa "conversa de alto nível" com a Presidente da Grécia, Katerina Sakellaropolou, consagrada ao tema "Uma nova era: moldar o futuro através dos valores europeus".

A 14º conferência sobre o Estado da União, que decorrerá até sexta-feira em Florença, realiza-se este ano a pouco mais de duas semanas das eleições europeias, que têm lugar nos 27 Estados-membros entre 06 e 09 de junho.

Antes do regresso a Lisboa, na quinta-feira à tarde, Marcelo Rebelo de Sousa ainda se encontrará com a comunidade académica portuguesa do Instituto Universitário Europeu.