Tem até este sábado para visitar a exposição 'Mesas da Flor Bordal'

A Exposição 'Mesas da Flor Bordal' estará patente, na fábrica da Bordal, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, apenas até este sábado, dia 25 de Maio. A inauguração aconteceu no passado dia 3 de Maio.

O certame conta com três mesas decoradas por Lilia e João Paulo Gomes, por Nini Andrade Silva e por Graça Reis."Este ano decidimos presentear todos os turistas e locais que festejam a Festa da Flor com esta exposição, e que é tão pertinente, tendo em conta que os desenhos do Bordado Madeira são essencialmente inspirados pelas flores da nossa ilha", refere nota à comunicação social.