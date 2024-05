Diogo Goes surge com várias exposições na Madeira e participa em nova mostra colectiva no Norte do país

O artista plástico madeirense e docente do ensino superior Diogo Goes tem a decorrer, ao longo desta semana, várias exposições na Região e participa em nova mostra colectiva no Norte do país. Além das exposições profere sexta-feira uma palestra no ISAL sobre Turismo Cultural.

Duas individuais para ver até sábado no Funchal

A decorrer no Funchal, até sábado, estão duas exposições individuais de Diogo Goes, 'Ode à Paz' e 'Petit Déjeuner'.

'Ode à paz' está actualmente patente no Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL e foi realizada no âmbito da programação nacional do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios’2024, com apoio do Instituto do Património Cultural e do Turismo de Portugal, estando integrada na programação da Tour Senses Regional Conference’2024, explica o autor.



A mostra apresenta cerca de duas dezenas de obras de desenho de médios e grandes formatos.

'Petit Déjeuner', patente no Rubi Restaurant, sito à Rua Nova do Vale da Ajuda, reúne vários desenhos de grande formato da série 'Caprichos', de Goes, anteriormente apresentados em 2021, na Galeria Marca de Água, no âmbito da exposição 'Partilhas Francas'.

Exposições cocletivas em Gaia e no Brasil

A exposição colectiva 'Na sequência da liberdade III / Museu de Causas', com curadoria do museólogo Agostinho Santos, inaugura hoje, 22 de Maio, pelas 18h00, na Casa da Presidência do Município de Gaia. A iniciativa é organizada pela Artistas de Gaia - Cooperativa Cultural, no âmbito das 'Comemorações do 50º Aniversário do 25 de Abril' e dos projectos 'Onda Bienal' e 'Museu de Causas', em parceria com a Câmara Municipal de Gaia.

A exposição reúne obras de mais de sete dezenas de artistas plásticos portugueses, nomeadamente, Agostinho Santos, Albuquerque Mendes, Álvaro Siza Vieira, Baltazar Torres, Carlos Carreiro, José Rodrigues, Valter Hugo Mãe, entre outros, explica o Diogo Goes.

A decorrer esteve até à passada sexta-feira outra exposição cocletiva, na qual Diogo Goes participa, desta vez com âmbito internacional, patente na Galeria de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no Brasil. A mostra intitulada 'Liberdade Sempre', sob curadoria de Agostinho Santos, é uma iniciativa da Cooperativa Artistas de Gaia em parceria com a instituição de ensino superior brasileira, acolhedora da mostra.

Palestra de Diogo Goes em Congresso Luso-Brasileiro

Na próxima sexta-feira, dia 24 de Maio, pelas 13h50, Diogo Goes, também docente e investigador na área do Turismo Cultural e Sustentável, irá proferir uma palestra, enquanto 'Keynote Speaker', do 4⁰ Congresso Luso-Brasileiro de Gestão e Conformidade 2024 - iniciativa do Instituto Ibero-Americano de Compliance (Brasil), que decorre no ISAL ao longo desta semana. Na ocasião Goes irei abordar os 'Contributos da Cultura para a Gestão Estratégica dos Destinos Insulares: os Processos Participativos e Governança Urbana'.