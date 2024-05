Cinemas da Madeira registam subida de 16% nos espectadores

Os cinemas continuam a dar sinais de recuperação após o rombo causado pelo período da pandemia, com as receitas, sessões e espectadores a subir no primeiro trimestre deste ano.

De acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e publicados esta quarta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), nos três primeiros meses de 2024, contabilizaram-se 3.394 sessões de cinema na Região Autónoma da Madeira (RAM), traduzindo um acréscimo de 4,2% face a igual período de 2023.

O número de espectadores fixou-se nos 42.237, aumentando 16,2% em termos homólogos, enquanto as receitas de bilheteira subiram para cerca de 250 mil euros, crescendo também 18,1% face ao mesmo período do ano anterior.