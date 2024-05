'MÃE' prolonga a exibição e "conquista marco histórico madeirense no grande ecrã"

'MÃE', o filme que "já ultrapassou os mil e quinhentos espectadores, caminho para os dois mil", continua na programação "contabilizando a sua 4.ª semana em exibição nas duas salas de cinema da Ilha da Madeira", informa uma nota da produtora Neblina Filmes.

A produtora acredita que "esta renovação demonstra o evidente interesse do público na procura de mais produções madeirenses no grande ecrã e nas várias plataformas" e salienta "o trabalho próximo" que tem feito, na qual "tem ganho o carinho e reconhecimento por parte de todos, incluindo do público madeirense".

"A Neblina Filmes trabalha, assim, na valorização e exploração da sétima arte na região, procurando conquistar e trazer mercados externos, nos diversos géneros, e tendo sempre o olhar atento às características que faz o público apaixonar-se pelo destino", realça. "Comprometendo-se, assim, a olhar não só para o presente, mas também para o futuro", tendo já "dinamizado alguns debates com o público e alunos de escolas ao assistir a este filme, mas também combatendo o idadismo, levando vários grupos seniores a uma reflexão sobre a temática para o despertar e motor de mentalidades a que a 7.ª arte acrescenta valor", salienta.

De acordo com nota divulgada hoje. "este passo e esta permanência nos cinemas, é o princípio de a própria região pensar no cinema e audiovisual como um meio de promoção turística para a ilha da Madeira", almeja, como, aliás, "já está a acontecer com outros projetos. Crescendo e acrescentando mais à própria Indústria Cinematográfica Madeirense, ainda um pouco adormecida".

E garante: "Este filme não termina o seu percurso nos cinemas, tendo já sido programadas exibições em cineteatros, cineclubes e festivais, de forma a levar esta temática a outras localidades portuguesas e estrangeiras, na qual é possível ver e contar com regionalismos, património material e imaterial da Ilha da Madeira, num trabalho desafiante e muito enriquecedor."

A Neblina Filmes garante que "ainda tem mais projetos em andamento de modo a incentivar mais jovens a explorar a sétima arte e a sua criatividade, dando oportunidade de alargar os seus horizontes, num projeto multidisciplinar. Dando mais oportunidade e espaço ao audiovisual e ao cinema na região. Marcando pela diferença, transformando e impactando através das histórias que trazemos ao grande ecrã".

Refira-se que 'MÃE' pode ser visto em sala de cinema do Forum Madeira com sessão às 18h45 e, ainda, do Madeira Shopping às 21h30.