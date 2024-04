“Vamos tornar a CBSSC a melhor Companhia de Bombeiros do País/da Madeira”. Foi com esta certeza que o Comandante da CBSSC, presente na cerimónia de entrega dos 24 novos bombeiros recrutas de Santa Cruz à Escola de Formação do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, se dirigiu aos recém-contratados bombeiros do Município de Santa Cruz.

Inicia-se hoje um percurso para estes jovens que inclui 6 meses em regime de internato no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, numa formação com duração de 910 horas, seguindo-se mais 6 meses de estágio em contexto de trabalho, já em Santa Cruz.

Um momento que marca um “novo ciclo” para a CBSSC que aliás “já teve início com a passagem de designação do Corpo de Bombeiros, quer a nível de vencimentos, quer a nível de organização (Municipais a Sapadores, com a nomeação de um novo Comando de acordo com a legislação vigente, nestes últimos meses, com a aquisição de novos equipamentos e veículos, com a requalificação do quartel e agora, com a entrada destes 24 bombeiros recrutas”, sempre com o apoio incondicional do executivo camarário.

A excelência da formação ministrada pelo Regimento dos Sapadores Bombeiros de Lisboa é reconhecida internacionalmente, tendo sido uma aposta da autarquia permitir que os novos recrutas estejam num contexto de aprendizagem ímpar e de elevada competência nas mais variadas áreas de intervenção, não só para o Concelho de Santa Cruz como para toda a Região Autónoma da Madeira, sempre que formos solicitados.

“Recordem-se sempre que isto não é um emprego, mas sim uma forma de estar na vida. A divisa dos bombeiros português é “vida por vida” e deverá ser sempre honrada com coragem, integridade e honra pela missão assumida”, referiu o Comandante dirigindo-se aos bombeiros recrutas da (escola de recrutas Cmdt Arsénio Oliveira Alvares), que a partir de ontem iniciam a jornada de formação em conjunto com 12 Bombeiros Recrutas da Companhia de Bombeiros Sapadores de Tavira e 8 Bombeiros Recrutas da Companhia de Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.

Em paralelo e no decorrer dos 6 meses de formação da escola de recrutas decorrerá uma troca de experiências entre Bombeiros Sapadores Chefes e Graduados que irão integrar e acompanhar os homólogos nas unidades operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros com intuito de compreender a doutrina e cultura de trabalho desta que é o maior e mais antigo corpo de bombeiros do país.