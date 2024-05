Rui Barreto visitou Escola Secundária do Porto Santo

O secretário regional da Economia aproveitou a vinda ao Porto Santo para visitar, hoje, a Escola Secundária da ilha dourada, inserido no projecto Economia Azul e Escola Azul.

A propósito, Rui Barreto afirmou que este é um "projecto extraordinário" lançado pelo Governo Regional e em ligação com escolas da Região.

"A nível da regional estão envolvidas 58 escolas e no projecto Escola Azul e já tiveram igualmente envolvidos mais 8 mil alunos, sendo que nesta escola do Porto Santo estão todos alunos envolvidos”, esclareceu.

“Há uma enorme transversalidade, ou seja, de todas as áreas, de todos os ciclos. Este é um projecto consciente sobre a importância da preservação dos ecossistemas, mas igualmente do equilibro da preservação e economia, porque nós utilizamos o território, precisamos de nos alimentar e precisamos compatibilizar de uma forma sustentável e saudável, como por exemplo, comer peixe selvagem, mas também peixe aquacultura”, disse o governante.

Rui Barreto acrescentou ainda que é bom "termos consciência do nosso património, pois as pessoas com mais conhecimento, são pessoas para tomar decisões, e estas novas gerações são os guardiões do nosso património", frisou.

Nesta aula de 5.º e 6.º anos os alunos estiveram acompanhados pelos respectivos professores, a orientar este a diretora regional, Mafalda Freitas.

Esta sexta feira também alunos da Escola Secundária do Porto Santo vão realizar, integrado neste projecto, uma limpeza de praia, desde o cais velho da cidade até à praia da Fontinha.